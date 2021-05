Bürokratie Plauener Firma will Zulassung für Coronatest-Nachweisheft

Zettelwirtschaft mitten im 21. Jahrhundert: Für den Nachweis eines Corona-Schnelltests ist das noch immer Alltag. Ob in Testzentren, in Firmen oder in Schulen - täglich werden allein im Vogtland etwa 5.000 Corona-Tests durchgeführt. Das Ergebnis wird meistens auf Papier dokumentiert. Eine Plauener Firma will die Zettelwirtschaft nun ganz analog in einem Heft bündeln.