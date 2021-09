Nach der Tötung einer Frau in Plauen ist ihr tatverdächtiger 63 Jahre alter Ehemann in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Zwickau, Jürgen Pfeiffer, verwies auf die Entscheidung des Haftrichters. "Der Beschuldigte ist psychisch krank und es gibt dringende Gründe für die Annahme, dass er schuldunfähgig oder zumindest vermindert schuldfähig war, als er die Tat begangen hat." Der Richter habe daher seine einstweilige Unterbringung in einem pysychiatrischen Krankenhaus angeordnet. "Näheres zum Tatmotiv ist derzeit nicht bekannt", sagte Pfeiffer. Bei einem Termin mit einem Haftrichter am Amtsgericht Zwickau am Montag habe sich der Mann nicht zu den Vorwürfen geäußert. "Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde die Tat ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen ausgeführt, vermutlich durch Würgen", sagte Pfeiffer.