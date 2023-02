In der Fußgängerzone in Plauen stehen mehrere solcher Paare von Vater-Sohn-Holzfiguren.

In der Fußgängerzone in Plauen stehen mehrere solcher Paare von Vater-Sohn-Holzfiguren.

Nahe des Vogtlandmuseums steht auch ein Ehrendenkmal für Erich Ohser.

Kerstin Knabe, Chefin der Plauener Firma SCB, musste bei ihrem Vater-Sohn-Pärchen schon vergangenes Jahr tätig werden. "Der Vandalismus hat zuletzt zugenommen. So sind drei Paare massiv zerstört worden", sagte sie. So kam es vor, dass die kleinere Figur, der Sohn, komplett abgebrochen wurde. Widerrechtlich bunt angemalt wurden die Holzfiguren außerdem. Holzbildhauer Rademann konnte da nur den Kopf schütteln und betonte, dass die Figuren eigentlich vandalismussicher gestaltet seien. Der erste Ersatzsohn sei inzwischen schon in Arbeit, sagte er weiter.