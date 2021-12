Am Schaufenster von Torsten Austs Bäckerei in Plauen steht: "Feinbäckerei mit Tradition". Mit genau dieser Tradition hat der Bäckermeister aber gebrochen. Er hat etwas Neues in seiner Backstube ausprobiert. Entstanden ist ein veganer Weihnachtsstollen ohne Butter und Milch, sagt Aust.