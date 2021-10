Neubau Plauen bekommt neuen Parkplatz für Wohnmobile

Im vergangenen Jahr sind 41 Prozent mehr Wohnmobile in Deutschland zugelassen worden als 2019. Coronabedingt wollen mehr Menschen mit dem "eigenen Haus" verreisen. Für die mobilen Gäste entstehen in Plauen neue Stellplätze in Zentrumsnähe.