Weihnachtszirkus Nach Rettung aus Ukraine: Zirkusartisten sind neue Stars in Plauen

"Manage frei" heißt es in Plauen: Wie in anderen Städten in Sachsen hat auch in der Vogtlandstadt der Weihnachtszirkus derzeit seine Zelte aufgeschlagen. Er will mit jeder Menge Akrobatik, Clownerie und Tierdressuren große und kleine Gäste begeistern. Auch vier Artisten aus der Ukraine präsentieren in den Shows ihr Können. Ihr Auftritt wurde erst durch eine außergewöhnliche Rettungsaktion möglich.