Denn das Dorf Pöhl habe an einem Berghang gestanden und das soll auch zu sehen sein, erklärt der Modellbauer. "Es ist gar nicht so einfach, dass alles so passt, wie es sein muss. Das Modell hat am Ende Struktur. Es ist vom obersten Punkt, dem ehemaligen Schloss, bis hinunter ins Triebtal eine ziemliche Höhe", sagt Weber.