Gegen mehrere Polizisten in Plauen wird wegen möglichen Diebstahls ermittelt. Als die Beamten am 4. Mai einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnahmen, wurde unter anderem eine größere Summe Bargeld sichergestellt. Am nächsten Tag fehlte dann ein Teil des Geldes. Wie die Staatsanwaltschaft Zwickau mitteilte, verschwand das Geld auf dem Polizeirevier Plauen.