In Plauen ist am Sonntag bei einem Polizeieinsatz ein Mann durch einen Schuss aus einer Dienstwaffe verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Die Beamten waren demnach zunächst in die Neuendorfer Vorstadt gerufen worden, weil sich dort ein verletzter Mann in einer Wohnung in einem psychischem Ausnahmezustand befunden haben soll.