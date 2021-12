Vor dem Landgericht Hof muss sich ab Freitag ein Mann aus Reichenbach verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, soll er im Juli 2021 in Hof den Busfahrer einer polnischen Reisegruppe erstochen haben. Den Angaben zufolge soll der heute 44-Jährige zur Tatzeit nicht schuldfähig gewesen sein. In dem Verfahren soll verhandelt werden, ob die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik angeordnet werden soll. Ein Urteil wird laut Landgericht erst Anfang 2022 erwartet.