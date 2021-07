Wegen Corona Sachsens Jugendliche brauchen mehr psychologische Beratung

Schule dicht, kein Kindergarten - der Corona- Lockdown hat das Leben von Kindern und Jugendlichen in Sachsen zuletzt mehrfach komplett auf den Kopf gestellt. Das hinterlässt Spuren in der Psyche der Mädchen und Jungen. Mit der Folge, dass Therapeuten kaum noch freie Termine haben. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie steigen die Patientenzahlen. Auch das Sächsische Krankenhaus in Rodewisch bekommt diese Entwicklung zu spüren.