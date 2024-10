Nach dem Überfall auf eine Tankstelle im vogtländischen Plauen ist ein Tatverdächtiger verhaftet worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten Beamte am Sonntagabend in Tatortnähe den 20-jährigen Deutschen stellen. Er wurde vorläufig festgenommen und am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl. Der Tatverdächtige sitzt seitdem in einer Jugendstrafvollzugsanstalt.