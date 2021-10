Filmreife Szenen spielten sich am Donnerstagabend in einem Supermarkt im Vogtlandkreis ab. Ein Kunde, der im Berufsleben als Bundespolizist arbieitet, überwältigte einen mutmaßlichen Räuber. Mitarbeiter halfen ihm dabei (Symbolfoto).

Filmreife Szenen spielten sich am Donnerstagabend in einem Supermarkt im Vogtlandkreis ab. Ein Kunde, der im Berufsleben als Bundespolizist arbieitet, überwältigte einen mutmaßlichen Räuber. Mitarbeiter halfen ihm dabei (Symbolfoto). Bildrechte: colourbox

Ein 34 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend in Klingenthal versucht, einen Supermarkt auszurauben. Er scheiterte allerdings an einer Mitarbeiterin und Kunden. Der Mann hatte laut Polizei einen Motorradhelm auf dem Kopf, bedrohte eine Kassiererin mit einer Waffe und verlangte das Geld aus der Kasse. Stattdessen informierte die 59-Jährige Kassiererin lautstark die anderen Kunden im Geschäft über den Überfall und ging selbst in Deckung.