Nach dem Fund von Nägeln auf einem Spielplatz in Reichenbach im Vogtland hat die Polizei am Mittwoch erste Zeugen vernommen. Die Beamten erhoffen sich dadurch weitere Hinweise zu den Hintergründen. Neben der Polizei will sich auch die Stadtverwaltung Reichenbach weiter mit dem Thema beschäftigen. Eine Sprecherin sagte MDR SACHSEN, der kriminalpräventive Rat werde sich der Sache annehmen.