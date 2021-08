In Reichenbach im Vogtland sind mehr als 100 Dachpappennägel auf einem Kinderspielplatz verstreut worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Freitagabend und Sonnabendvormittag in einem Wohngebiet im Westen der Stadt. Den Angaben zufolge wurden die Nägel gezielt im Sand um eine Rutsche herum verteilt. Wer dahinter steckt, ist den Angaben zufolge bislang unklar.



Mitarbeiter des Reichenbacher Stadtbauhofes sperrten den betroffenen Bereich des Spielplatzes ab. Die Polizei hat nach eigenen Angaben bereits Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Sie hofft auf Hinweise von Zeugen, um die Tat aufklären zu können.