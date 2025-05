In Morgenröthe-Rautenkranz ist am Montag das Richtfest für eine zweite Ausstellungshalle der Raumfahrtausstellung gefeiert worden. In dem Erweiterungsbau soll in den nächsten Monaten eine interaktive Raumfahrterlebniswelt mit dem Titel "Mission Weltall" entstehen. Seit der Grundsteinlegung vor gut anderthalb Jahren haben die Bauleute ordentlich Gas gegeben. So sehr, dass am Montag zum Richtfest ein rundumfertiger Rohbau mit Heizung und ersten Installationen präsentiert werden konnte.