Im Vogtland ist die Rinderseuche ausgebrochen. "In mehreren Betrieben gibt es derzeit erhöhte Verluste bei Rindern . Das Geschehen ist dramatisch. Die Rinder verenden nach Auftreten der Symptome in kürzester Zeit", teilte das Landratsamt in Plauen mit. Die Rinder der vogtländischen Betriebe hätten zum Zeitpunkt der Infektion auf der Weide gestanden.

Es gibt verschiedene Vermutungen, wie sich die Rinder infizieren könnten . Infizierte Wildtiere könnten Ursache sein: "Ein Erregernachweis bei Wildtieren im Einzugsgebiet der Weiden konnte noch nicht geführt werden, da es bisher keine entsprechenden Totfunde gab", so das Landratsamt. Die Erkrankung könnte auch durch Stechinsekten verbreitet werden, wird vermutet. Insekten seien an die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen geschickt worden, damit dort nach Nachweisen des Erregers gesucht werde. Tierhalter sollten sich bei Verlusten zwingend beim Landratsamt melden.

"Die Rinderseuche tritt endemisch (in begrenztem Gebiet, Anmerk. d. Red.) in Regionen Südostasiens, des Nahen und Mittleren Ostens und in Afrika auf. Ansonsten gilt sie weltweit weitestgehend als getilgt. Im Jahr 2013 trat die Seuche in Spanien auf. Es gibt Berichte über Ausbrüche in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Bayern und im Landkreis Görlitz", informiert das Landratsamt des Vogtlandkreises. Mitte Juli meldeten auch Behörden im Süden Mecklenburg-Vorpommerns den Ausbruch der Tierseuche. Bei Neustrelitzhatte ein Förster mehrere tote Damhirsche gefunden, in denen Veterinärmediziner später das Bakterium nachwiesen.