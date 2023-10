Wann kann man in die Ausstellung "Unser größtes Auge im All"? - Die Ausstellung ist im Ratssaal von Rodewisch, Wernesgrüner Straße 32, bis Dienstag, 24. Oktober zu sehen.

- Für die Öffentlichkeit ist am Freitag von 14 bis 16 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

- Alle anderen Zeiten sind Schulklassen vorbehalten.



- Die Wanderausstellung wurde konzipiert vom Max-Planck-Institut für Astronomie und dem Haus der Astronomie in Heidelberg.