Noch im Jahr 2022 soll das ehemalige Wohnheim des beruflichen Schulzentrums in Rodewisch abgerissen werden. Der DDR-Plattenbau steht seit vier Jahren leer. Zuletzt wurde er als Unterkunft für minderjährige Asylbewerber genutzt. Der Vogtlandkreis hatte das Gebäude schon weitgehend ausgeräumt.

Viel Brauchbares habe man dabei nicht mehr gefunden, sagte die Amtsleiterin für Wirtschaft und Bildung im Vogtlandkreis, Marion Pässler. "Im Rahmen des geplanten Abbruchs ist Anfang des Jahres unser eigener Bereich Asyl durch die Räume gegangen und hat geschaut, was noch zu benutzen ist nach der langen Zeit." Was jetzt noch dort vorhanden sei, wäre nicht mehr brauchbar und auch nicht zumutbar für eine weitere Nutzung.

Pässler ergänzt, dass es für die letzte Nutzung in den Jahren 2015 bis 2018 kaum Neuanschaffungen an Möbelstücken gab, die man jetzt hätte weiterverwenden können. "Das war vorher ein komplett eingerichtetes Internat." Für die weitere Nutzung seien nur noch Kleinigkeiten für den Sanitärbereich eingekauft worden. "Viele der Schränke sind fest eingebaut. Sie lassen sich nicht herausreißen, um sie weiter zu nutzen."

Christian Wetzig vom Ordnungsamt der Stadt Rodewisch wurde hellhörig, als er erfuhr, dass der Landkreis das einstige Wohnheim für den Abriss vorbereiten will. "Wir konnten glücklicherweise noch mal einen Blick in das Gebäude werfen und haben dort 25 Betten gefunden."

Kurz vor dem Abriss konnten Mitarbeiter der Stadt Rodewisch noch einmal nach verwendbaren Möbeln in dem Haus suchen. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Sehr alt seien die Betten seiner Ansicht nach noch nicht gewesen. "Es waren teilweise kleine Schrammen dran, doch sonst waren sie in einem guten Zustand." Einige Schränke, Matratzen und gut erhaltenes Bettzeug hätten ebenfalls vor der Entsorgung gerettet werden können. "Das geschah natürlich alles in Absprache mit dem Ausländeramt und dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement des Landkreises", sagt Wetzig.

Alle so durch die Stadt Rodewisch geretteten Einrichtungsgegenstände seien größtenteils schon an die hier untergebrachten Geflüchteten aus der Ukraine übergeben worden, freut sich Wetzig. "Das hilft natürlich enorm. Betten sind meist Mangelware, weil sie in der Aufbewahrung Zuhause extrem platzraubend sind." Daher sei die Stadt sehr dankbar, dass gerade Betten verfügbar gewesen seien. Letztendlich spart das Ganze der Stadt Rodewisch auch bares Geld.