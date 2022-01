Die Deutsche Bahn hat am Donnerstag Einzelheiten zu den Bauarbeiten an der historischen Elstertalbrücke im Vogtland mitgeteilt. Die mit rund zwölf Millionen verbauten Steinen zweitgrößte Ziegelsteinbrücke wird demnach bis Mitte 2025 grundhaft saniert. Wie Projektleiterin Elke Hering MDR SACHSEN sagte, ist die Abdichtung des mehr als 170 Jahre alten Bauwerks kaputt und die Entwässerung mangelhaft. Die Brücke sei deshalb extrem stark durchfeuchtet, es hätten sich massive Risse und Hohlräume gebildet.

Auch während der Bauarbeiten sollen weiter Züge über die Brücke fahren können. Bildrechte: dpa

Die Sanierung der 68 Meter hohen und 270 Meter langen Brücke die Weiße Elster ist auch wegen ihrer Lage in verschiedenen Biotopen, Landschafts- und Naturschutzgebieten eine große Herausforderung. Zudem gibt es in dem engen Tal nur wenig Platz für die Einrüstung der Brücke und das Aufstellen der benötigten drei großen Kräne. Wegen des Naturschutzes wurden der Bahn zufolge unter anderem Umzugsquartiere für Turmfalken geschaffen und Durchlässe für Fledermäuse in den Gerüsten eingeplant. Wie teuer die Sanierung genau wird, teilte das Unternehmen nicht. Projektleiterin Hering sprach lediglich von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag.