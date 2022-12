Denkmalschutz Plauen: Historisches Freibad Haselbrunn wird saniert

Die Stiftung Denkmalschutz nennt einen Blick in das Plauener Freibad Haselbrunn eine "Zeitreise in das frühe 20. Jahrhundert. Die hufeisenförmig aufgestellten Umkleidekabinen aus Holz erzählen von einer Zeit, in der Männer noch Badeanzüge und die Frauen längere Badekleider trugen. Stück für Stück wird das Bad saniert. Neues entsteht, die alte Substanz wird erhalten und zu neuem Leben erweckt.