Rund 50 Auftritte absolviert die Kapelle pro Jahr in ganz Deutschland. Den einmaligen Schalmeiensound haben die Auerbacher auch über den Großen Teich getragen, erzählt Musikchef Ronny Knoth. "Wir waren zwei Mal in New York, in Los Angeles und zum German Christkindl Markt in Chicago. Da sind wir eingeladen worden." International wird es auch zur Geburtstagsfete am Wochenende im Festzelt auf der Hockelsmühle in Auerbach zugehen.