Gemeinsam mit seiner 64 Jahre alten Mutter hat er das Geschäft geschmissen und seit Monaten nach Verstärkung für die Backstube gesucht. "Die Mutter, die hätte schon letztes Jahr in Rente gehen können", sagt Fischer. "Wenn du das über 40 Jahre machst, da merkst du dann auch jeden Knochen." Er habe die Fühler in alle möglichen Richtungen ausgestreckt, um jemanden für die Backstube zu finden - ohne Erfolg.

So seien die Geschäftsaufgabe und eine berufliche Neuorientierung die einzigen Optionen gewesen, obwohl viele Stammkunden den Bäcker davon abhalten wollten. "Manche haben gesagt: 'Mach doch wenigstens noch Freitag, Samstag was, dass wir wenigstens am Wochenende noch Semmeln und Brot haben'", erzählt der Bäckermeister.