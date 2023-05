In Schöneck ist heute der reparierte Sessellift wieder in Betrieb gegangen. Der Lift hatte am vergangenen Sonntag eine Havarie. 33 Radfahrer, die den Liftaufzug zu einer Mountainbike-Strecke nutzten, hingen in 15 Metern Höhe fest. Sie mussten von der Höhenrettung abgeseilt werden.

Die Einsatzkräfte der Bergrettung seilten sich während der Havarie am Sonntag zu den eingeschlossenen Personen ab und brachten sie sicher zu Boden. Bildrechte: IMAGO / Bernd März