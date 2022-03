Denn das vor sechs Jahren vom Verkehrsverbund Vogtland (VVV) eingeführte Schülerticket bot bereits die gleichen Vorzüge wie das jetzige Bildungsticket, erklärt Keil: "Wir haben damals gesagt, wir schnüren ein Paket, dass die Schüler dieses Ticket nutzen können - 24 Stunden am Tag, 365 Tage lang." Es galt also beispielsweise im Gegensatz zur Schülerverbundkarte des benachbarten Verkehrsverbundes Mittelsachsen auch in den Ferien. Damit wurde im Vogtland dem heutigen Bildungsticket sozusagen vorgegriffen.



Daher war der Übergang im Vogtland praktisch fließender und wesentlich unproblematischer als in anderen sächsischen Regionen, ist sich Landrat Keil sicher: "Wer das nicht so pauschal gemacht hat wie wir von Anfang an und komplett - in den großen Städten gab's ja auch verschiedene Sondertarife - dort ist die Umstellung sicherlich schwieriger."