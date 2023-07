Bad Reiboldsgrün Sachsens angehende Forstwirte lernen in neuer Schule

Sachsens Forstwirte in spe lernen ab kommendem Ausbildungsjahr am neuen Standort in Bad Reiboldsgrün im Vogtland. Dabei stehen die Azubis vor neuen Herausforderungen bei der Waldpflege.