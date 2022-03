Einer der besten Lehrer Deutschlands kommt aus dem Vogtland. Dietmar Schneider vom Goethegymnasium in Auerbach ist am Montag mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet worden. Als einer von bundesweit elf Preisträgern in der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte" und als Einziger aus Sachsen erhielt der mittlerweile pensionierte Pädagoge den Preis.

Dietmar Schneider agiert beim Abi-Mathe-Training in einer zwölften Klasse auch mal per Zeigestock. Mit der anderen Hand kippt er einen Schultisch in die Schräge. Alles um eine geometrische Funktion zu erläutern. Solche Aktionen kommen auch bei der Smartphone-Generation an. Seine Schüler loben an dem Preisträger mal seine "lockere Unterrichtsweise, die dann jedem Spaß macht", ein anderes Mal seine "lustigen Sprüche am Rande." Einig sind sich die Schüler, dass Dietmar Schneider den nicht bei allen beliebten Matheunterricht "gut rüber" bringe. Man merke ihm an, dass er für sein Fach lebt.