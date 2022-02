Was soll so ein Unterrichtsfach "Glück"/"Persönlichkeitsentwicklung" bringen? - Hauptsächlich geht es um psychologisches Wohlbefinden oder darum: gesund und glücklich leben. Dabei sollen nicht ständig Glückgefühle empfunden, sondern Perspektiven fürs Leben entwickelt werden.

- Der Leitsatz lautet: Vom Erdulder zum Gestalter werden.

- Bundesweit steht das Fach "Glück" in 47 Schulen im Stundenplan. In Österreich wird es an 42 Schulen unterrichtet, in Italien und der Schweiz jeweils an einer Bildungseinrichtung.