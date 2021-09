Schwarmbeben Unter dem Vogtland brodelt weiter Magma - Forscher raten zur Überwachung

Die Schwarmbeben im Vogtland haben eine brodelnde Magmakammer als Ursache. Das haben Langzeitmessungen von Forschern ergeben. Sie raten zur weiteren Überwachung. Nur so könne abgeschätzt werden, ob vulkanische Aktivität droht - also ob Magma an der Oberfläche austreten kann.