An der A72 bei Plauen steht seit fünf Tagen eine Segelyacht an der Autobahn. Das Transportfahrzeug war samt der 50-Tonnen-Yacht in der Nacht zum Sonnabend an der Anschlusstelle Plauen-Ost steckengeblieben. Problem: Das Boot passte mit fünf Metern Breite nicht durch die Baustellenspur. Und der Transport der 50 Tonnen schweren Yacht war nicht beantragt worden. Am Montag wurde das Transportfahrzeug samt Yacht mithilfe der Polizei auf eine Schwerlastspur an der Anschlusstelle Treuen umgeparkt. Dort steht das Boot seither auf dem Trockenen.