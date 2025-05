In der Woche hat sie rund sieben Stunden lang Therapien, wenn man alle Sitzungen zusammenzählt. Dazu zählen Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie und Psychotherapie. Von SPS hatte Ergotherapeutin Paula Schfuß noch nie gehört, bevor sie Theresa Groenwald traf. "Da mussten wir in der Praxis auch erstmal googlen, was die Krankheit beinhaltet und was wir da therapeutisch machen können", sagt sie. Sie möchte helfen, dass ihre junge Patientin findet, ihren Körper so zu bewegen, dass sie im Alltag optimal zurecht kommt.