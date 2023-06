Eine 101-Jährige hat sich in Plauen am Dienstagabend mit einem Anruf vor dem Verbluten gerettet. Die Polizei teilte mit: Die hochbetagte Seniorin wählte mit ihrem Festnetztelefon eine Nummer und erreichte eine ihr unbekannte Frau und bat sie darum, ihren Sohn anzurufen, da sie stark blute. Die Angerufene alarmierte daraufhin die Polizei.

Die verletzte Seniorin wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Agentur 54 Grad

Da die 101-Jährige auf Rückrufe nicht reagierte, ermittelte die Polizei den Inhaber des Festnetzanschlusses und schickte einen Rettungswagen sowie ein Streife zu der Adresse im Plauener Ortsteil Neundorf. Aufgrund einer lebensbedrohlichen Blutung wurde die hochbetagte Dame umgehend in ein Krankenhaus gebracht.



Eine Polizeisprecherin sagte auf Nachfrage von MDR SACHSEN, dass sich die Seniorin wahrscheinlich am Bein gestoßen und dabei schwer verletzt hat. Zu ihrem aktuellen Zustand in der Klinik liegen der Polizei keine Angaben vor.