In Schöneck im Vogtland sind am Sonntag über 30 Menschen aus einem defekten Skilift gerettet worden. Die Anlage war wegen eines technischen Defekts stehengeblieben und 33 Menschen, darunter einige Kinder, saßen im Sessellift in 15 Metern Höhe fest. Die Betreiberin löste daraufhin Großalarm aus. Laut Reporterangaben rückten die Bergrettung, die Feuerwehr Schöneck, das Technische Hilfswerk und die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Plauen an.