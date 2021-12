Höher, schneller, weiter - drei Worte, die für Selina Freitag eine große Rolle spielen. Sachsens aktuell beste Skispringerin hat in dieser Saison bereits den Sprung ins deutsche Weltcup-Team geschafft - und das, obwohl sie noch bei den Juniorinnen startberechtigt ist. Nun träumt die 20-Jährige aus Breitenbrunn im Erzgebirge von einer Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar 2022.