Schienenbus schaukelt durch ländliche Idylle

Der zweiachsige Schienenbus mit seinem Steuerwagen schaukelt weiter über die Gleise und dabei nun auch über die Landesgrenze von Sachsen und Thüringen. Schmucke Dörfer und einzelne Gehöfte wechseln sich mit Feldern, Hainen und Wäldern ab. Es gibt stets etwas Neues zu entdecken, wenn die Landschaft vor den Zugfenstern vorbei gefahren wird. Ein kleiner Junge, der neben dem Lokführer sitzt, ist von Kühen, Schafen, Pferden und Dammwild auf Weiden und Koppeln begeistert. Beim ersten Zug am Morgen seien die Rinder noch davongelaufen, am Nachmittag haben sie sich augenscheinlich an den rumpelnden Schienenbus gewöhnt und schauen seiner Vorbeifahrt gleichgültig zu, berichten die Wisentatalbahner. Ein anderer Junge will alles über die Hebel und Knöpfen am Fahrpult des Triebwagens wissen.

Wisentatalbahn überregional kaum bekannt

Vereinschef Michael Rauchfuß, der vor Jahrzehnten aus Delitzsch ins Vogtland gezogen ist, gibt unterdessen gerne der Fremdenführer. Er weiß viel zur Geschichte der Nebenbahn, über die Region und die einzelnen Orte zu berichten. Die Strecke folgt stets der Wisenta, einem kleinen Nebenfluss der Saale. Der 2007 gegründete Verein hat sich den Flussnamen ausgesucht, um damit die Strecke zu bewerben. Ganz einfach sei das allerdings nicht, gibt Rauchfuß zu. Und ehrlich, wer außerhalb des Vogtlandes hat schon einmal von der Wisenta gehört?



Es dürfte auch wenig hilfreich sein, dass die Landeshauptstädte Dresden und Erfurt weit entfernt sind. Mit dem Zug dauert es je nach Verbindung drei bis vier Stunden von Dresden bis Schönberg, von Erfurt sind es zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Stunden. Touristisch erschlossen ist die Region vergleichsweise wenig.

An jedem Haltepunkt beginnen Wanderwege

Rauchfuß zeigt durch das Zugfenster auf das glitzernde Wasser der früheren Trinkwassertalsperre Lössau. Um sie herum führen Wanderwege. Auch entlang der Wisentatalbahn kann gewandert werden, an jedem Haltepunkt starten Wanderwege. Radeln ist in der leicht hügeligen Landschaft mit wenig Straßenverkehr entspannt möglich. Und wer dem Zug zuwinkt, kann sich eines Pfiffs des Lokführers als Gruß zurück gewiss sein. Ein Ausflug ist auch ins nahe Pausa zur "Erdachs" - der Erdachse - möglich. Der Sage nach liegt Pausa am "Mittelpunkt der Erde", was auf einen Eintrag in der Stadtchronik zurückgeht. In Wahrheit liegt Pausa ungefähr im Mittelpunkt des Vogtlandes. Näheres können Interessierte bei der "Erdachsendeckelscharnierschmiernippelkommission" erfahren.

Verein hält Strecke mit Arbeitseinsätzen in Schuss