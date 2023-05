Doch auch nach 40 Jahren Berufserfahrung ist der Sprengmeister immer etwas aufgeregt: "Bei einer Sprengung ist man immer nervös. Das ist gar keine Frage." Gerade bei der alten A45-Talbrücke in Eisern sei Fingerspitzengefühl gefragt, denn das Bauwerk liegt besonders nah an der neu gebauten Autobahnbrücke, sagt Schneider. 45 Kilo Sprengstoff werden ausreichen, um die alte Brücke zu Fall zu bringen.

Dabei komme es nicht auf die Menge der Sprengmittel an, sagt er: "Bei diesen Abbruchsprengungen ist keine große Menge an Sprengstoff gefragt. Es kommt darauf an, an statisch relevanten Punkten der Brücke die Statik herauszunehmen." Die Erdanziehungskraft würde dann den Rest erledigen, sagt der Sprengmeister.