Sind Ihnen in der Nacht vom 24. auf den 25.12.21 Personen aufgefallen, die sich im Umfeld des Rathauses aufhielten und mit der Sprengung in Verbindung stehen könnten? Das Polizeirevier in Auerbach-Klingenthal nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03744/255-0 entgegen.