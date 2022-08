500.000 Kilowattstunden Strom und knapp drei Millionen Kilowattstunden Gas: so viel Energie verbraucht das Stadtbad Plauen im Jahr. Das kann nicht so bleiben, meint de Chef der städtischen Bäder Gmbh Ronny Adler. "Unsere Verbräuche müssen wir um zehn bis 15 Prozent senken", sagt er. "Optimal wäre es, 20 Prozent zu reduzieren, um so die Kosten überhaupt darstellen zu können."