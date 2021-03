Nach Angaben der Veterinärämter der Landkreise müssen im Rahmen der Stallpflicht in Risikogebieten alle Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Wachteln, Enten und Gänse (ausgenommen sind Laufvögel) bis auf Widerruf in geschlossenen Ställen gehalten werden. Möglich sei auch eine Vorrichtung außen, die mit einer seitlichen und oberen Abdeckung gegen das Eindringen von Wildvögeln gesichert ist. Wer seinen Geflügelbestand bislang noch nicht beim zuständigen Veterinäramt gemeldet habe, müsse dies "unverzüglich" nachholen.

Auch in Thüringen ist die Geflügelpest in einem Zuchtbetrieb in Niederreißen im Weimarer Land bestätigt. Der Geflügelhof hatte fast 1.300 lebende Hühner aus einem Betrieb in Nordrhein-Westfalen bezogen, in dem die Vogelgrippe bereits nachgewiesen worden war. Der Thüringer Betrieb verkaufte diese Hühner seinerseits an zahlreiche Züchter weiter. Die Suche nach diesen Züchtern wird dadurch erschwert, dass viele von ihnen beim Kauf Phantasienamen wie Max Muster angaben.



Nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums wurden inzwischen weitere Vogelgrippe-Verdachtsfälle aus dem Saale-Holzland-Kreis, dem Weimarer Land und der Stadt Erfurt gemeldet. Proben dieser Tiere würden im Labor untersucht.