Mit dem neuen Teleskop wird der Blick in den Sternenhimmel in Rodewisch wieder schärfer.

Mit dem neuen Teleskop wird der Blick in den Sternenhimmel in Rodewisch wieder schärfer.

Mit dem neuen Teleskop wird der Blick in den Sternenhimmel in Rodewisch wieder schärfer. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Auf dem Dach der Sternwarte Rodewisch ist gerade eine neues Teleskop eingebaut worden. Neben dem neuen Spiegelteleskop mit 50 Zentimetern Durchmesser finden hier weitere vier neue Beobachtungsinstrumente ihren Platz. "Es gibt unterschiedliche Instrumente für unterschiedliche Himmelskörper", sagt der Leiter von Sternwarte und Planetarium, Olaf Graf. "Die Erneuerung war dringend notwendig." Die 1967 eröffnete Sternwarte wird seit 2016 saniert. 400.000 Euro Fördermittel flossen in die Anlage, weil ein Schwerpunkt in Rodewisch der weltraumbezogene Aktiv- und Besichtigungstourismus ist.

Ein bisschen bedauert Olaf Graf, dass es seit den 1990-er Jahren in den sächsischen Einrichtungen keine rein wissenschaftlichen Beobachtungen mehr gibt. "Wir vermitteln heute das astronomische Wissen an Schüler und andere interessierte Gäste. Das ist unsere Hauptaufgabe."

Sternwarte versus Planetarium Bei einer Sternwarte dienen Fernrohre und Teleskope zur direkten Beobachtung des Sternenhimmels. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen sind die Instrumente in einer Kuppel untergebracht, die sich öffnen lässt. In einem Plantarium wird für die Besucher ein künstlicher Sternenhimmel an eine Kuppel projeziert. Damit sind Perspektiv- und Zeitwechsel möglich.

Steffen Georgi vom Zeiss-Planetarium und Sternwarte in Schneeberg sieht in den Planetarien eine wichtige Ergänzung zum Schulunterricht. "Mit den Himmels-Projektionen durch Beamer und Videotechnik in den halbrunden Kuppeln ist eine Art Kino über den Sternenhimmel möglich." Nach umfangreicher Sanierung für über eine halbe Million Euro im Jahr 2019 hoffen die Schneeberger nach Corona auf steigende Gästezahlen. In normalen Jahren habe man mehr als 9.000 Besucher pro Jahr.