Am Montag haben in Rodewisch im Vogtland die Bauarbeiten am letzten Bauabschnitt der Ortsumgehung begonnen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) lässt nordwestlich vom Stadtzentrum eine Brücke bauen. Das 17 Meter breite Bauwerk überspannt in Zukunft auf einer Länge von 38 Metern das Flüsschen Göltzsch und eine Nebenstraße, den Walzweg. Nach Angaben des LASuV soll die 2,5 Millionen Euro teure Brücke im Juli 2023 fertiggestellt sein.