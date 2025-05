Jacob Michels hat einen Traum: Der 19-Jährige aus Jocketa im Vogtland möchte Luft- und Raumfahrt studieren. Aktuell ist er für Maschinenbau an der TU Dresden eingeschrieben - im Grundlagenstudium. Und das ist keineswegs selbstverständlich: Denn Jacob Michels hat eine starke Sehbehinderung. Der junge Mann ist an Makuladystrophie erkrankt. Dabei werden die Zellen in der Mitte der Netzhaut zerstört. Seine Sehleistung ist nur noch im unteren einstelligen Bereich.