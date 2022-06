Am Donnerstag wurde auf der Baustelle der neuen Staatlichen Studienakademie in Plauen Richtfest gefeiert. Die ehemalige Schloss-Ruine auf dem Schlossberg wird zum Mehrzweckgebäude mit Hörsaal und Bibliothek umgebaut. So entsteht eine nahezu einmalige Symbiose aus Alt und Neu, sagt Heike Krenkel vom Staatsbetrieb Immobilien und Baumanagement in Zwickau. "Ursprünglich war geplant, auf den Ruinen das Gebäude aufzutragen. Das hat sich aber im Zuge der Ausführung dann als falsch erwiesen."

Das nun errichtete Stahlbetongebäude stehe eigenständig, hinter oder auch zwischen den Ruinenwänden. So blieben die alten Mauern sichtbar. "So eine Baumaßnahme hatte wir noch nicht – für die Plauener ist es sicherlich was ganz besonders. Hier wieder was entstehen zu lassen, was vor Jahrhunderten schon mal stand – das ist sicher was besonderes", meint Krenkel.