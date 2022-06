Der Syrauer Unternehmer sprang in die Bresche. Einen Euro hat Andreas Scherf für den Turm gezahlt, 15.000 Euro für das Grundstück. Der Kaufpreis sei allerdings an eine Auflage gebunden, erklärt Andreas Scherf. "In zehn Jahren muss ich die Sanierung gemacht haben." Eine Aufgabe, die der neue Besitzer Stück für Stück angehen will.