Neben den Tafelkunden profitierten am Ende auch die Beschäftigten des Projekts, die sonst keine Arbeit hätten, erklärt Verbandsvorsitzender Torsten Grieser. Langzeitarbeitslose wolle man so wieder ins Berufsleben integrieren. Die Tafelgärtnerinnen und Gärtner fühlen sich mit ihren Aufgaben wohl, sagt Steffen. Man sieht, dass es ihnen auch Spaß macht. Er und seine Mitstreiter hoffen, dass mithilfe von weiteren Sponsoren und Partnern die Plauener Tafelgärten in den nächsten Jahren weiter wachsen und gedeihen können.

Tafelgärten gibt es in Sachsen schon länger. So betreibt der Verein "Jugend Arbeit Bildung" seit 2016 neben dem Dresdner Messegelände einen Tafelgarten. Zwölf Langzeitarbeitslose sind hier aktuell beschäftigt. Sie pflanzen, gießen, jäten und ernten auf einem rund 3.000 Quadratmeter großen Gelände. Jede Woche werden an die 15 Kisten mit frischem Obst und Gemüse an die Dresdner Tafel geliefert, berichtet Projektleiterin Ute Kronfeld.