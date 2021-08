Laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2019 machen die Silberkarpfen rund die Hälfte der Biomasse in der Talsperre Pöhl aus. Bereits 2004 hatte es eine derartige Untersuchung gegeben, nachdem im gleichen Jahr etwa drei Tonnen Silberkarpfen in der Talsperre verendet waren, so die Behörde.

Ende der 1980er Jahre wurden in der Talsperre Silberkarpfen angesiedelt. Die Fische stammen ursprünglich aus Asien und können sich in unseren Gewässern normalerweise nicht natürlich fortpflanzen. Weil sie aufgrund ihrer Größe aber keine Fressfeinde haben, komme es zu einem überalterten Bestand, aus dem ein plötzlich auftretendes Massensterben resultieren könne, teilte die Talsperrenverwaltung mit. Um dem entgegen zu wirken werde regelmäßig abgefischt. In absehbarer Zeit werde es keine Silberkarpfen mehr in der Talsperre Pöhl geben.