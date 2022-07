Man merke schon, dass der Verbrauch natürlich nach oben gehe, so Hadel weiter. Es seien jetzt Spitzenverbräuche von etwa 33.000 Kubikmeter am Tag. Das sei mehr als der Durchschnitt.

Dank der großen Trinkwasser-Talsperren in Muldenberg, Dröda und Werda gibt es noch keinen Wassermangel im Vogtland. Die sind laut Hadel jetzt noch zu 70 bis 85 Prozent gefüllt. Die Versorgung ist stabil. "Wir müssen es nicht verschwenden, aber wir können das Wasser so nutzen, wie wir es bis jetzt immer gewohnt sind", sagte der Zweckverbands-Sprecher.

Die gute Versorgung komme schon jetzt auch anderen Regionen in Sachsen zu Gute, erklärt Gerd Zobel, Betriebsleiter bei der Landestalsperrenverwaltung. "Wir können also das Wasser aus dem Vogtland auch in den Großraum Chemnitz bringen, das ist ganz normal", sagte Zobel MDR SACHSEN. Dieses Verbundsystem werde zukünftig weiter ausgebaut, nicht nur wegen der Folgen des Klimawandels.

"Es gibt eine Wasserversorgungskonzeption in Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung", sagte Zobel. In den Großräumen Dresden und Leipzig sei ein erheblicher Zuzug zu beobachten, in den ländlichen Gebieten nehme es dagegen ab. Die Systeme sollen so ausgerichtet werden, dass sie auch in Zukunft für eine sichere Trinkwasserversorgung bereitstehen. Nach Aussage der Experten sei das Trinkwasser aus dem Vogtland in Sachen Qualität sachsenweit kaum zu überbieten.