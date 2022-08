Er ist nach Jahrzehnten Leben in den USA mit seiner amerikanischen Frau und den zwei Kindern 2019 zuerst in seine alte Heimat - nach Oberbayern - zurückgekehrt. Aber auch in Süddeutschland war das Leben - wie schon in den USA - als vierköpfige Familie sehr teuer. Die Übernahme des Gasthofes im Vogtland war ein neuer Versuch, in Deutschland Fuß zu fassen.