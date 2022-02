So sah der Teddybär aus, bevor er Patient von Teddy-Doktorin Antje Richter wurde.

So sah der Teddybär aus, bevor er Patient von Teddy-Doktorin Antje Richter wurde. Bildrechte: Antje Reiter

Mit ihrer alten Nähmaschine, vielen Ersatzteilen und vor allem mit viel Liebe versucht Antje Reiter in ihrer kleinen Werkstatt alles wieder zu richten. Jeder Patient sei für sie etwas ganz Besonderes.

"Wenn man sich mit einem Plüschtier beschäftigt, dann kommt es einem vor, als wenn man es kennt – also als ob man so die Geschichte in sich aufnimmt", sagt sie. "Man redet auch manchmal mit denen. Das ist schon ganz witzig."