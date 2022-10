Steigende Strom- und Gaspreise bringen gerade viele Haushalte ins Schwitzen, vor allem stark erhöhte Abschlagszahlungen gehen merklich ins Geld. Verständlich, dass sich die Verbraucher ins Sachsen offen für Alternativen zeigen. Die haben es aber in sich, wie sieben Fälle im Vogtland zeigen. Heike Teubner von der Verbraucherzentrale im vogtländischen Auerbach erzählt, dass sich in den vergangenen Wochen gleich mehrere Menschen an ihre Einrichtung gewandt haben.